Сергей Кирьяков: «Динамо» имело преимущество на протяжении всего матча с «Ахматом»

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о поражении московского клуба в матче четвертого тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Напомним, что подопечные Сандро Шварца впервые потеряли очки в нынешнем сезоне. В предыдущих трех встречах бело-голубые одержали три победы, обыграв «Ростов» (2:0), «Уфу» (3:2) и ЦСКА (2:1).

– «Динамо» имело преимущество на протяжении всего матча. Тем не менее не обошлось без ошибок – «Ахмат» ими воспользовался. Не пропусти москвичи второй мяч, думаю, что, вполне возможно, команда не только бы сравняла счет, но и забила еще. Когда ты даешь сопернику гандикап в два мяча, очень тяжело потом собраться, – цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 21 августа команда Шварца сыграет в гостях против «Урала».