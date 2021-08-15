«Олимпиакос» намерен вернуть Маноласа

«Олимпиакос» заинтересован в услугах центрального защитника «Наполи» Костаса Маноласа.

По информации La Repubblica, клуб из Пирея готов подписать контракт с 30-летним греком в летнее трансферное окно, однако главной проблемой в осуществлении данной сделки может стать то, что в данный момент неаполитанцы испытывают проблемы с нехваткой футболистов на позицию в центре обороны. Помимо Маноласа, в основной обойме «партенопейцев» присутствуют лишь Калиду Кулибали и Амир Ррахмани.

Напомним, что греческий игрок выступал за «Олимпиакос» в период 2012 по 2014 год. В составе клуба он отыграл 74 матча, забил шесть голов и отдал два ассиста.

К «Наполи» Манолас присоединился в 2019-м, перейдя из «Наполи» за 36 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник провел 33 встречи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.