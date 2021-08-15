Президент «Урала»: Хотелось бы, чтобы через пару лет сделали лимит с 10, 15 легионерами

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной отмене лимита в РПЛ с сезона-2022/23.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС отправил клубам российской премьер-лиги письмо с предложениями по развитию футбола. Одним из пунктов стало предложение об отмене лимита.

– Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 легионерами, – приводит слова Иванова ТАСС.

Добавим, что в данный момент клубы чемпионата России могут внести в свою заявку на матч восемь иностранных футболистов.