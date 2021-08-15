«Астон Вилла» и «Тоттенхэм» поборются за Дамсгора

Атакующий полузащитник «Сампдории» и сборной Дании Миккель Дамсгор может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Calcio Mercato, в услугах 21-летнего игрока заинтересованы два клуба АПЛ – «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Отмечается, что генуэзцы готовы отпустить своего футболиста за 35 миллионов евро.

Напомним, Дамсгор стал одним из главных героев прошедшего чемпионата Европы-2020, забив два гола и отдав один ассист в пяти матчах. Своими успешным выступлениями хавбек помог сборной Дании выйти в полуфинал турнира.

К «Сампдории» датский футболист присоединился осенью прошлого года – на его счету два забитых мяча и четыре результативных передачи в 37 встречах. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.