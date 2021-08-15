Эден Азар: «Реал» способен добиться больших успехов в новом сезоне

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар оценил победу своей команды над «Алавесом» (4:1) в матче первого тура чемпионата Испании.

Отметим, что во вчерашней игре 30-летний бельгиец провел на поле 66 минут и записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с первым голом форварда Карима Бензема.

– Команда испытывает хорошие эмоции от победы, забив четыре мяча в ворота соперника. Считаю, что вместе мы способны добиться больших успехов в новом сезоне. Мы должны набирать по три очка в каждой игре, – цитирует Азара пресс-служба мадридского клуба.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют в гостях против «Леванте». Встреча состоится 22 августа.