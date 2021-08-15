«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с Бруну Фернандешем

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, манкунианцы начали переговоры с 26-летним футболистом. Стороны обсуждают продление соглашения до июня 2026 года.

Действующий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025-го. Рыночная стоимость Бруну оценивается в 90 миллионов евро.

В новом сезоне португалец уже успел оформить хет-трик в стартовом туре против «Лидса» (5:1).

Напомним, что Фернандеш перешел в «МЮ» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года за 63 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 81 матч, забил 43 гола и отдал 25 результативных передач. В сезоне-19/20 был признан лучшим игроком в составе манкунианцев.