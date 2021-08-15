Яка Бийол: Мне комфортно играть на позиции центрального защитника

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после победы московской команды над «Ростовом» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата России поделился эмоциями по поводу своей игры на позиции центрального защитника.

Отметим, в последних трех встречах армейцев в РПЛ 22-летний словенец выходил в центре обороны. Во вчерашней игре с ростовчанами футболист отличился забитым мячом.

– Позиция центрального защитника? Есть комфорт. Если бы не было комфорта, то я бы не играл. С тренером разговаривали. Я сказал, что могу там играть. Раньше никогда не играл на этой позиции. Был ли разговор после последних результатов? Это всегда остается в команде. Это секрет, – сказал Бийол в интервью YouTube-каналу красно-синих.

После четырех туров подопечные Алексея Березуцкого занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. 21 августа армейский клуб сыграет дома против «Ахмата».