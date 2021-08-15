Мостовой считает, что «Зенит» в матче с «Локомотивом» потеряет очки

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча четвертого тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Не могу не отметить, что «Зенит» за три тура забил 10 мячей, при этом пропустил пять! Игра пройдет в Москве, где чемпиону всегда нелегко. Я считаю, что пришло время терять очки. Предположу, что будет мирный исход», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится сегодня, 15 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, что после трех туром в РПЛ «Зенит» с девятью очками возглавляет таблицу. «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав семь очков.