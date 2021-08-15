Официально: Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что центральный защитник Георгий Джикия продлил контракт с командой.

По информации источника, соглашение 27-летнего россиянина с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

Добавим, что Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, перейдя в стан столичного клуба из «Амкара». За это время защитник принял участие в 138 матчах за москичей, забил четыре гола и отдал девять голевых передач.

После четырех туров нового сезона чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Диана Валавичюте15 августа 2021, 11:32 МСКПОДЕЛИТЬСЯКОММЕНТАРИИ7Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с капитаном и защитником Георгием Джикией. Новое соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до 2024 года.ПОДЕЛИТЬСЯПодробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4430351-spartak-obyavil-o-prodlenii-kontrakta-s-dzhikiej-do-2024-goda.html?utm_source=copypaste