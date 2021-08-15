Президент Руанды остался недоволен поражением «Арсенала» в стартовом туре АПЛ от «Брентфорда»

Президент Руанды и болельщик «Арсенала» Поль Кагаме отреагировал на поражение лондонского клуба в матче первого тура чемпионата Англии от «Брентфорда» (0:2).

Первые голы нового сезона АПЛ забили Сержи Канос и Кристиан Нергор.

«Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно строить с одной целью - побеждать, побеждать, побеждать. Так что когда мы проигрываем… это не должно быть ожидаемо! », - написал Кагаме на своей странице в твиттере.

Напомним, что «Брентфорд» по итогам прошлого сезона поднялся в АПЛ из чемпионшипа. «Арсенал» занял восьмое место в чемпионате Англии и не пробился в еврокубки.

Добавим, что Руанда является спонсором «Арсенала». Впервые в истории команда из Лондона разместила на рукавах формы логотип спонсора – за 30 миллионов фунтов африканская страна на три года прописалась на футболках «канониров», став официальным партнером клуба по туризму.