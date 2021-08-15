Леви не собирается продавать Кейна в «Манчестер Сити»

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви намерен сохранить форварда Гарри Кейна в лондонском клубе.

По информации The Telegraph, английский специалист не собирается продавать 28-летнего нападающего в «Манчестер Сити» и надеется, что футболист примет решение остаться в составе «шпор» на сезон-2021/22.

Напомним, что ранее Кейн сообщил о своем намерении покинуть лондонскую команду в летнее трансферное окно.

В составе «Тоттенхэма» английский нападающий выступает с 2011 года. За это время он забил 221 гол и отдал 47 ассистов в 336 матчах. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.