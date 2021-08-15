Казанский ждет обоюдоострой игры от «Локомотива» и «Зенита»

Комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча четвертого тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Думаю, что тут будет обоюдная игра, причем очень веселая. «Зенит» допускает у своих ворот очень многое. Это пока не чемпионский вариант, но график по набору очков пока чемпионский. Думаю, что в этой игре в этой игре будет забито минимум три мяча», - приводит слова Казанского «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится сегодня, 15 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, что после трех туром в РПЛ «Зенит» с девятью очками возглавляет таблицу. «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав семь очков.