В «Сочи» отреагировали на возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России.

«Отмена лимита должна однозначно привести к тому, что игроки будут конкурировать. Свободный рынок в отношении конкуренции даст позитив. Сейчас российским игрокам завышают зарплаты. А если будет конкуренция, российские игроки будут стремиться к тому, чтобы быть лучше», - приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.