Пол Скоулз: Думаю, Погба подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что полузащитник Поль Погба в скором времени продлит контракт с командой.

Напомним, что во вчерашней игре первого тура АПЛ с «Лидсом» (5:1) французский футболист отличился четырьмя ассистами.

– Думаю, Поль останется. Когда он играл пару лет назад в команде, которая функционировала не так хорошо, как нынешняя, можно было допустить мысль о его уходе. Однако сейчас, имея такой атакующий потенциал, Погба захочет внести свой вклад в успехи клуба. Полагаю, что в конечном итоге он подпишет новый контракт, – цитирует Скоулза пресс-служба АПЛ.

Погба выступает за «МЮ» с лета 2016 года. В общей сложности он провел в составе «красных дьяволов» 207 матчей, забил 38 голов и отдал 46 ассистов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.