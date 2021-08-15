«Бетис» близок к приобретению форварда «Марселя» Бенедетто

Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто находится в шаге от перехода в «Бетис».

Согласно информации Le 10 Sport, испанский клуб подпишет 31-летнего аргентинца на правах аренды до конца сезона-2021/22. Сам футболист не против перехода в другую команду в летнее трансферное окно, поскольку в данный момент он проиграл конкуренцию в стартовом составе поляку Аркадиушу Милику.

Напомним, Бенедетто пополнил ряды «Марселя» в августе 2019 года, перейдя из «Бока Хуниорс» за 14 миллионов евро. С тех пор он провел за французский клуб 70 матчей, забил 17 голов и отдал пять ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2023 года.