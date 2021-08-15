Александр Панов: У «Спартака» огромная армия болельщиков. Разве она заслужила это «шоу»?! Гадость!

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита», а ныне болельщик «Спартака», Александр Панов поделился мнением о конфликтной ситуации в московском клубе.

«У «Спартака» огромная армия болельщиков. Разве она заслужила это «шоу»?! Гадость! А войдите в положение Руя Витории. Каково работать, когда уже в начале сезона с таким скандалом уходит спортивный директор? В итоге болельщики «Спартака» начали кричать нелицеприятные вещи в адрес руководства. Ну где это видано?! Представляете, до чего уже довели фанатов? Федуну надо определиться. Куда мы стремимся: в светлое будущее или в темное прошлое?» - приводит слова Панова «СЭ».

Напомним, что во время матча четвертого тура с «Уралом» (1:0) фанаты красно-белых вывесили несколько баннеров с оскорблениями футболистов, а также на протяжении игры скандировали нелицеприятные вещи в адрес руководства клуба.

Также ранее «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов, заявив, что в трансферах клуба участвуют посторонние люди.

После этого группа ветеранов московской команды опубликовала открытое письмо владельцу «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алексперову с призывом исправить положение в клубе.