Томас Тухель: Сейчас «Челси» на четвертом месте в списке фаворитов в гонке за победу в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Англии в сезоне-2021/22.

«Сейчас я вижу нас на четвертом месте в списке фаворитов. »Челси» должен сокращать отставание от тех, кто идет в этом списке выше. В прошлом сезоне мы говорили, что высоко подняли планку и стараемся соответствовать требованиям. АПЛ — серьезный турнир. Мы сейчас должны догнать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Мы должны делать это каждую неделю», — цитирует Sky Sports наставника.

Напомним, что в матче первого тура АПЛ «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (3:0).

В минувшем сезоне «аристократы» заняли четвертое место.