Титов не смог назвать фаворита в матче «Локомотива» и «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча четвертого тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Не знаю, как в итоге все получится. Но «Локомотив» точно хочет как-то отомстить за Суперкубок России и тот матч в Питере в конце сезона. Все-таки у «Локомотива» эмоциональный заряд будет мощный. «Зенит» выигрывает, но по игре есть вопросы. Всякое здесь может быть», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится сегодня, 15 августа, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, что после трех туром в РПЛ «Зенит» с девятью очками возглавляет таблицу. «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав семь очков.