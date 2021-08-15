Малком на Олимпиаде давал советы Клаудиньо по переходу в «Зенит»

Форвард «Зенита» и сборной Бразилии Малком обсуждал на Олимпиаде в Токио с полузащитником Клаудиньо вопрос о переходе товарища по национальной команде в российский клуб.

«Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!». И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы», - приводит слова нападающего официальный сайт петербуржцев.

Напомним, что 13 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудиньо. Соглашение рассчитано на пять лет. Хавбек полетел с командой на игру РПЛ с «Локомотивом».

Добавим, что в финале олимпийского турнира сборная Бразилии выиграла в дополнительное время у команды Испании (2:1).