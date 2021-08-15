Полузащитник «Ахмата» Коновалов: Мы серьезно готовились к матчу с «Динамо»

Центральный полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов оценил победу своей команды в матче четвертого тура чемпионата России с «Динамо» (2:1).

Отметим, что 25-летний хавбек вышел на поле на 73-й минуте, заменив Даниила Уткина, однако не смог отличиться голевыми действиями.

– До игры с нами динамовцы не потеряли ни одного очка в РПЛ, приезжали в Грозный одним из лидеров. Мы знали об этом, серьезно готовились к матчу, разбирали, как действует соперник. Хорошо, что получилось забить два гола подряд. Впрочем, в начале второго тайма они один мяч отыграли. Понятно, что когда я выходил на замену, основной задачей было удержать победный счет, по возможности поддерживать контратаки, – приводит слова Коновалова Sport24.

Благодаря победе над московским клубом «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют в гостях против ЦСКА. Встреча состоится 21 августа.