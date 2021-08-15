Суркис прокомментировал итог контрольного матча киевского «Динамо» с «Интером»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением об игре команды в контрольном матче с итальянским «Интером» (0:3).

«Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но, я считаю, важнее результата то, что Луческу удалось договориться с чемпионом Италии и провести этот матч. Мешая состав, подводя всех в одинаковое функциональное состояние, Луческу добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись такие команды, как «Интер», и чтобы у них не тряслись ножки. Им еще по 18-19 лет. Фрагментами ничего, но «Интер» — суперкоманда, играют все звезды. Нам тяжело пока на равных играть с такими командами», - цитирует руководителя киевлян «Метарейтинг Украина».

Добавим, что 18 августа «Динамо» сыграет в гостях с клубом «Ингулец» в рамках национального чемпионата.