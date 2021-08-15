Депутат Свищев: В фантастические сценарии от отмены лимита не верю

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России.

«Я в эти фантастические сценарии от отмены лимита не верю. Отменив лимит, мы убьем сборную, возможности и перспективы попасть туда нашей молодежи. Более того, при таком раскладе наша сборная продолжит играть так же слабо на международном уровне, потому что выбирать будет практически не из кого», - приводит слова Свищева Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.