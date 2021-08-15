Нападающий киевского «Динамо» Супряга перейдет в «Сампдорию» на правах аренды

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, 21-летний украинец в ближайшее время перейдет в генуэзский клуб на правах аренды за 1,5 млн евро. Стороны провели переговоры и пришли к соглашению. В арендном договоре нападающего будет предусмотрена опция выкупа трансфера за 8 млн евро.

Действующее соглашение Владислава с киевлянами рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 6 млн евро.

Напомним, что Супряга является воспитанником академии «Днепра». В «Динамо» перешел в августе 2018-го за компенсацию в размере 6,5 млн евро. Всего он сыграл за бело-голубых 41 матч, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В составе киевского клуба стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За молодежную сборную Украины провел 10 встреч.