«Атлетико» хочет подписать форварда «Герты» Кунью, ранее игроком интересовался «Зенит»

Нападающий «Герты» Матеус Кунья входит в сферу интересов «Атлетико», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что мадридский клуб не смог достичь успехов в переговорах с форвардами других клубов – Рафой Миром («Вулверхэмптон») и Душаном Влаховичем («Фиорентина»). По этой причине руководство «матрасников» готово рассмотреть возможность подписания 22-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита».

Напомним, Кунья перешел в «Герту» в январе прошлого года из «Лейпцига» за 18 миллионов евро, подписав контракт на 4,5 года. С тех пор он отыграл за берлинцев 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Сьона». На прошедшей Олимпиаде в Токио игрок в составе сборной Бразилии завоевал золотые медали турнира.