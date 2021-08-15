Экс-тренер «Зенита» Петржела: «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о шансах московского «Спартака» на победу в чемпионате России.

«Вчера они одержали очень важную победу над «Уралом». Очень сложно начинать чемпионат с новым тренером. Думаю, что «Спартак» постепенно наберет форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что красно-белые будут бороться за чемпионство», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что 14 августа «Спартак» обыграл на своем поле «Урал». Единственный гол забил полузащитник Роман Зобнин.

Добавим, после четырех туров в чемпионате России «Спартак» с шестью очками расположился на восьмой позиции. В следующем туре красно-белые отправятся в Тулу, где им будет противостоять «Арсенал».