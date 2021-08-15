Погба планирует перейти в «Реал» в 2022 году

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заинтересован в уходе из английского клуба по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации The Daily Star, 28-летний француз надеется пополнить состав «Реала», перейдя в мадридскую команду в статусе свободного агента.

Напомним, что летом 2022 году у футболиста истекает контракт с «МЮ». В данный момент неизвестно, ведутся ли переговоры с хавбеком по поводу продления действующего соглашения.

Погба выступает за «МЮ» с лета 2016 года – на его счету 207 проведенных матчей за «манкунианцев», в которых он забил 38 голов и отдал 46 ассистов. Вчера полузащитник отличился четырьмя результативными передачами в игре первого тура АПЛ с «Лидсом» (5:1)