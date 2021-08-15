Комбаров считает, что у болельщиков есть причины критиковать команду и руководство «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение об оскорблениях болельщиков красно-белых в адрес команды во время матч четвертого тура чемпионата России с «Уралом».

«В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», - приводит слова Комбарова РБК.

Напомним, что во время матча четвертого тура с «Уралом» (1:0) фанаты красно-белых вывесили несколько баннеров с оскорблениями футболистов, а также на протяжении игры скандировали нелицеприятные вещи в адрес руководства клуба.

Также ранее «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов, заявив, что в трансферах клуба участвуют посторонние люди.

После этого группа ветеранов московской команды опубликовала открытое письмо владельцу «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алексперову с призывом исправить положение в клубе.