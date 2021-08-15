Роналду согласился покинуть «Ювентус» в нынешнее трансферное окно

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов покинуть туринскую команду в текущее трансферное окно.

Как сообщает Marca, руководство «бьянконери» заинтересовано в продаже 36-летнего португальца из-за сложной финансовой ситуации внутри клуба. Сам футболист также согласен покинуть стан туринцев.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что форварда хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Реал». Однако в данный момент трансфер игрока в один из трех клубов будет трудно осуществим.

Напомним, недавно «ПСЖ» подписал аргентинского нападающего Лионеля Месси, а главной целью «Реала» является приобретение игрока парижан – Килиана Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед» может рассмотреть вариант с покупкой португальца после того, как станет известно о будущем полузащитника Поля Погба в клубе.