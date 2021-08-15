Дмитрий Маркитесов: Тедеско дал мне возможность осуществить мечту

Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Маркитесов поделился мнением о бывшем главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Тедеско - очень эмоциональный тренер. Доменико много общался со мной, подробно рассказывал о нюансах игры на той или иной позиции. Я благодарен Тедеско за то, что он взял меня в первую команду и дал возможность осуществить мечту», - приводит слова Маркитесова пресс-служба «Спартака».

Маркитесов в прошлом сезоне выступал за основной состав «Спартака», а в текущем сезоне играет за вторую команду московского клуба.

Дмитрий является воспитанником академии красно-белых. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 400 тысяч евро.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Всего у руля команды он провел 54 матча. В прошлом сезоне красно-белые под его руководством заняли второе место. Летом этого года немецкого специалиста сменил португалнец Руй Витория.