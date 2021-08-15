Андрей Червиченко: Письма ветеранов «Спартака»? Удары мячом по голове не добавляют интеллекта

- На первое письмо, было антиписьмо, так его назовем, ответ Ловчеву и К.

- Там тоже подписали люди с именами – Ярцев, Родионов, Дасаев, Шавло. Они дали отпор Ловчеву и К: мол, не смейте говорить от имени всех ветеранов. Такой веселый дурдом.

Сам посыл первого письма и обращение к Алекперову: мол, Федун глупый и ничего не понимает, а вы умный, не понятен. Руководит клубом Федун, деньги на команду тратит тоже он.

- Я и удивился, почему именно к Алекперову обращаются. В ЛУКОЙЛе он формально начальник Федуна, но в «Спартаке» Федун единственный начальник.

- Потому что многократные удары мячом по голове не добавляют интеллекта. А ветераны много раз получали мячом по голове в своей жизни. Вот и пишут челобитную, как им кажется, более высокому начальнику.