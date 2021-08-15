Роман Яремчук: Набрали три важных очка перед матчем Лиги чемпионов с ПСВ

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свою игру в матче второго тура чемпионата Португалии против «Арока» (2:0).

«В начале матча было немного сложно, потому что они играли в оборонительный футбол. Но мы пытались найти пробелы, забили дважды и набрали три очка. Болельщики довольны, и мы тоже довольны перед следующим матчем в Лиге чемпионов. Чувствую себя лучше с каждым днем, но физически я хочу большего. Намерен улучшить свою физическую форму, чтобы стать лучше. Благодарю болельщиков, играю для них», — цитирует футболиста «Метарейтинг Украина» со ссылкой на пресс-службу лиссабонцев.

Добавим, что Яремчук был признан лучшим футболистом матча «Бенфика» - «Арока». Украинец забил гол и отдал результативную передачу.

19 августа «Бенфика» проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «ПСВ» из Нидерландов.