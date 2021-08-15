«Фиорентина» отказалась продавать Влаховича в «Атлетико» за 60 миллионов евро

«Атлетико» предпринял попытку подписать форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

По информации Sky Sport Italia, руководство мадридского клуба предложило «фиалкам» 60 миллионов евро за трансфер 21-летнего серба. Однако итальянская сторона отказалась отпускать своего нападающего в стан «матрасников», поскольку клуб оценивает игрока в более высокую сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован «Тоттенхэм».

Влахович перешел в «Фиорентину» в 2018 году. В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал два ассиста в 40 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.