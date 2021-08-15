Новичок «Рубина» Тальби: Российский чемпионат довольно известен в Европе

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился мнением о чемпионате России.

«Российский чемпионат довольно известен в Европе. Здесь много больших команд: «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Много команд, которые играют в Европе. У российских команд есть лицо. Важно сказать, что здесь прошел чемпионат мира в 2018 году, так что в России много новых стадионов», - цитирует футболиста официальный сайт казанской команды.

Напомним, что контракт «Рубина» с 23-летним тунисским игроком подписан на четыре года.

В июле Тальби перешел в итальянский «Беневенто», но не успел сыграть за команду ни одного матча.