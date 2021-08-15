Шамиль Газизов – об отмене лимита: Никаких документов на легионеров в «Уфу» не поступало

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров, начиная с сезона-2022/23.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что РФС отправил клубам чемпионата России письмо с предложениями по развитию футбола. Одним из пунктов стало предложение об отмене лимита.

– Пока нет смысла что-то комментировать. У меня на руках нет бумаги от РФС, в которой говорится об отмене лимита, такое письмо в «Уфу» не поступало. Никаких документов по отмене лимита пока нет. Есть по изменению формата проведения чемпионата. Моя позиция по лимиту не изменилась: надо дать время этому формату, нельзя же каждый год прыгать с одного на другое, – цитирует Газизова Sport24.

Добавим, что в данный момент клубы РПЛ могут внести в свою заявку на матчи лиги восемь иностранных футболистов.