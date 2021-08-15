«Краснодар» заинтересован в подписании защитника батумского «Динамо» Азарова

Левый защитник «Динамо» из Батуми Ираклий Азаров может стать игроком «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале, российский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего грузина в качестве усиления своей оборонительной линии.

Напомним, что ранее московское «Динамо» подписало соотечественника Азарова – полузащитника Луку Гагнидзе. После покупки футболиста столичная команда отдала футболиста в аренду в «Урал» до конца сезона.

Азаров выступает за батумское «Динамо» с января этого года. В составе клуба он провел 26 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Контракт защитника рассчитан до 31 декабря 2022 года.