Место проведения матча отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия может поменяться

Место проведения матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии может поменяться.

По информации «Спорт-Экспресса», которая состоится 1 сентября, скорее всего пройдет не в «Лужниках», а на стадионе «ВТБ Арена».

Напомним, что в группе H также выступает Кипр, Мальта, Словакия и Словения. После трех туров Хорватия занимает первое место, набрав шесть очков. Столько же у сборной России, она располагается на второй строчке.

Планируется, что на следующей неделе главный тренер Валерий Карпин назовет игроков, вызванных на ближайшие матчи.