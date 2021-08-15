Нападающий «Зенита» Малком - о матче с «Локомотивом»: Рвусь в бой

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил о готовности сыграть матче четвертого тура российской премьер-лиги против «Локомотива.

«Я чувствую, что полностью готов — и физически, и эмоционально. Теперь все зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой!», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Малком 11 августа вернулся в расположение сине-бело-голубых. Он в составе своей сборной участвовал в Олимпиаде в Токио и забил в финале с Испанией победный гол (2:1).