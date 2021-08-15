«Локомотив» - «Зенит»: Дзюба остался в запасе, Смолов выйдет с первых минут матча

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на центральный матч четвертого тура российской премьер-лиги.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетлинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.
Отметим, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба начнет матч на скамейке запасных, а бразильский новичок клуба Клаудиньо оказался вне заявки.
Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.