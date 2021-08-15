Карпин завтра объявит состав сборной России

Стало известно, что завтра Валерий Карпин объявит состав сборной России на сентябрьские матчи, сообщает ТАСС.

Напомним, что в сентябре сборная России проведет три матча в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре: два домашних (с Хорватией, 1 сентября и Мальтой, 7 сентября) и один гостевой (с Кипром 4 сентября).

Добавим, что игра против Хорватии станет первой для сборной России под руководством Карпина, который стал главным тренером национальной команды 23 июля.