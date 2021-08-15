Петраков станет новым главным тренером сборной Украины

Александр Петраков будет назначен новым главным тренером сборной Украины.

Как сообщает «Метарейтинг Украина», официально о заключении контракта с 64-летним специалистом объявят во вторник, 17 августа. Кандидатами на пост наставника национальной команды также были Мауро Тассотти, Сергей Ребров и Мирон Маркевича.

Напомним, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством сине-желтые вышли в четвертьфинал ЧЕ-2020.

1 сентября сборная Украины сыграет матч отбора ЧМ-2022 с командой Казахстана.