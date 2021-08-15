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15 августа 16:59
автор: Александр Поволоцкий

Петраков станет новым главным тренером сборной Украины

На минувшем чемпионате Европы национальная команда выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.

Александр Петраков будет назначен новым главным тренером сборной Украины.

Как сообщает «Метарейтинг Украина», официально о заключении контракта с 64-летним специалистом объявят во вторник, 17 августа. Кандидатами на пост наставника национальной команды также были Мауро Тассотти, Сергей Ребров и Мирон Маркевича.

Напомним, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством сине-желтые вышли в четвертьфинал ЧЕ-2020.

1 сентября сборная Украины сыграет матч отбора ЧМ-2022 с командой Казахстана.

источник: «Метарейтинг Украина»
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