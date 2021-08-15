Владимир Быстров: Дзюба первые три матча ходил пешком

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе петербуржцев на матч четвертого тура против «Локомотива».

«Сегодня в матче выйдут все сильнейшие. Что касается Дзюбы, первые три матча он ходил пешком. То, что он остался в запасе, — читалось, он не показывал свой уровень», — завявил экс-игрок сборной России в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч проходит в эти минуты в Москве.

На данный момент «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав девять очков, а «Локомотив» (7) занимает четвертое место.