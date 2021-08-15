«Милан» готовит новое предложение ЦСКА для подписания Влашича

«Милан» хочет вновь обратиться к ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Николы Влашича.
По информации MilanLive, итальянский клуб готовит новое предложение для подписания 23-летнего футболиста. «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа, которое будет обязательным при достижении определенных условий.
Отмечается, что ЦСКА настаивает на продаже хавбека либо его аренде с обязательством выкупа.
В текущем сезоне чемпионата России Влашич провел два матча, но результативными действиями не отметился.