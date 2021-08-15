«Ньюкасл» на старте АПЛ победил «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» в гостевом матче первого тура английской премьер-лиги обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2.
У победителей голами отличились Аарон Крессуэлл (18-я минута встречи), Саид Бенрахма (53), Томаш Соучек, сыгравшей на добивании, после того как Майкл Антонио не реализовал пенальти, (63) и сам Антонио (66).
За «Ньюкасл» забили Каллум Уилсон (5) и Джейкоб Мерфи (41).
Во втором туре АПЛ состоятся матчи «Астон Вилла» - «Ньюкасл» (21 августа) и «Вест Хэм» - «Лестер» (23 августа).
источник: «Советский спорт»