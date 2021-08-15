Юрий Первак: В «Спартаке» нет разумного менеджмента, есть группировки, которые стучат друг на друга

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак назвал причины, по которым клуб не может достичь высоких результатов.

«В «Спартаке» нет разумного менеджмента, единоначалия, а значит, и дисциплины. Есть только внутренние противоречия. Точно знаю, что и сегодня в клубе несколько группировок, которые друг на друга стучат. В такой ситуации невозможно нормально работать. Футбольный клуб во главе с менеджментом должен быть семьей. От сапожника, которых сейчас в командах уже не осталось, и водителя автобуса до высшего руководства — все должны быть одержимы одной целью и не меняться при первых же сложностях. В «Спартаке» нет никакой семьи. Люди беспрерывно меняются абсолютно на всех должностях», - цитирует экс-руководителя красно-белых «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Бенфике». Команда продолжит выступление в Лиге Европы.

В чемпионате РПЛ красно-белые занимают девятое место, набрав после четырех матчей шесть очков.