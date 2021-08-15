«Краснодар» - «Арсенал». Агкацев займет место в воротах хозяев поля

«Краснодар» и тульский «Арсенал»назвали стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата России.
«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Рамирес, Корнюшин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Суханов, Радакович, Бьернстрем, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко.
Отметим, что основной голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов начнет матч на скамейке запасных.
Добавим, что на данный момент команда Виктора Гончаренко занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав три очка, а «Арсенал» (3) располагается на 13-й строчке.