«Краснодар» - «Арсенал». Агкацев займет место в воротах хозяев поля

РФС наверняка продавит отмену лимита в РПЛ. Но нашему футболу это как мертвому припарка

РФС решил наконец-то отменить лимит на легионеров, по которому не один год идут жаркие споры. Однако шаг этот вряд ли приведет к кардинальным переменам в лучшую сторону.