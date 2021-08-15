Игорь Федотов: Карасев был прав, когда не удалил Кузяева в первом тайме матча с «Локомотивом»

Арбитр Игорь Федотов поддержал решение своего коллеги Сергея Курасева не давать вторую желтую карточку полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву за фол на защитнике «Локомотива» Дмитрие Живоглядове

«Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую желтую, Карасев разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шел не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что в итоге Кузяев получил вторую желтую карточку, сфолив на том же Живоглядове на 50-й минуте.

Игра четвертого тура российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» идет в данный момент, пока счет - 0:0.