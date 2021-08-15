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15 августа 19:03
автор: Максим Скороходов

Игорь Федотов: Карасев был прав, когда не удалил Кузяева в первом тайме матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» все-таки получил вторую желтую, но во втором отрезке встречи четвертого тура РПЛ.

Арбитр Игорь Федотов поддержал решение своего коллеги Сергея Курасева не давать вторую желтую карточку полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву за фол на защитнике «Локомотива» Дмитрие Живоглядове

«Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую желтую, Карасев разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шел не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что в итоге Кузяев получил вторую желтую карточку, сфолив на том же Живоглядове на 50-й минуте.

Игра четвертого тура российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» идет в данный момент, пока счет - 0:0.

источник: Чемпионат.com
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