«Рубин» - «Крылья Советов»: Кварацхелия начнет матч на скамейке запасных

Известны стартовые составы казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» на матч четвертого тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Шатов, Костюков, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Хван Хакшабанович.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Отметим, что в запасе остался грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Добавим, что казанская команда занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав девять очков, а «Крылья» (0) располагаются на последней 16-й строчке.