Президент УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Мюллера

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин отреагировал на новость о смерти известного форварда «Баварии» и сборной Германии Герда Мюллера.

«Герд Мюллер был одним из величайших нападающих, которых мы когда-либо видели, чье имя известно не только в Германии или Европе, но и во всем мире. «Все это благодаря невероятному таланту забивать голы, которому почти нет равных и по сей день. От имени европейского футбольного сообщества я хотел бы выразить свою печаль по поводу кончины великого игрока и выразить свои соболезнования его семье, друзьям и бывшим товарищам по команде в это трудное время», — цитирует руководителя пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Мюллер скончался 15 августа в возрасте 75 лет. Шесть лет назад у него обнаружили болезнь Альцгеймера. Чемпион мира и Европы умер в доме престарелых.