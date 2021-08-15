Гол Тиля помог «Фейеноорду» обыграть в гостях «Виллем II»

«Фейеноорд» победил на выезде «Виллем II» (3:0) в матче первого тура чемпионата Нидерландов.

Голы в составе победителей забили Брайан Линссен (17-я минута), Луис Синистерра (25) и полузащитник «Спартака» Гус Тиль (48), который выступает за клуб из Роттердама на правах аренды.

Отметим, что хавбек оформил хет-трик в матче с косовским клубом «Дрита» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

22 августа «Виллем II» сыграет в гостях с «Витессом». «Фейеноорд» в этот же день сыграет дома с «Гоу Эхед Иглз».

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