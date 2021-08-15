«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

«Зенит» в гостевом матче четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Локомотивом» - 1:1.
Оба гола были забиты с пенальти, у сине-бело-голубых отличился полузащитник Алексей Сутормин (85-я минута встречи), у красно-зеленых - Смолов (90).
«Зенит» набрал 10 очков и до матча «Рубина» возглавил турнирную таблицу, а «Локомотив» с 8 очками идет четвертым.
21 августа пройдет матч «Уфа» - «Зенит», а через день состоится игра «Локомотив» - «Краснодар».
РПЛ
4-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:0)
Голы: Смолов, 90 - Сутормин, 85
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Магкеев, Куликов (Лисакович, 86), Жемалетдинов, Смолов, Зе Луиш, Камано (Рыбчинский, 58).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Чистяков, 46), Вендел (Мостовой, 90), Кузяев, Барриос, Ерохин, Малком (Сутормин, 74), Азмун (Дзюба, 90).
Предупреждения: Едвай, 19, Кузяев, 19, Рыбус, 34, Куликов, 42, Камано, 48, Пабло, 55, Зе Луиш, 76, Гильерме, 83.
Удаление: Кузяев, 50.